الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 794 مليون جنيه

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع  الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، تنفيذ خطة استثمارية للعام المالي 2023/2024 بإجمالي استثمارات تبلغ 794 مليون جنيه.

وكشف المهندس إيهاب الفقي عن حجم التمويل الذاتي التي سوف تقوم الشركة بتمويله ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير شبكات التوزيع في نطاق عمل الشركة يبلغ 505 ملايين جنيه.

وقال الفقي في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الخطة الاستثمارية تتضمن إحلال 35 محول قدرة 500 ك.ف.أ بقيمة 24.5 مليون جنيه، وإحلال 15 محول قدرة 1000 ك.ف.أ بقيمة 19.5 مليون جنيه بينما تبلغ التوسعات في 20 محول قدرة 500 ك.ف.أ بقيمة 14 مليون جنيه، والتوسعات في 5 محول  قدرة 1000 ك.ف.أ بقيمة 6.5 مليون جنيه.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية تشمل تطوير مباني الشركة وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور بقيمة 6 ملايين جنيه وعمل توسعات في موزع للجهد المتوسط بقيمة 22.4 مليون جنيه، وتتضمن الخطة الاستثمارية مشروع تحسين كفاءة الطاقة والذي تموله الجايكا بقيمة 289 مليون جنيه.

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