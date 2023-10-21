"الدستاوي" يزور كهرباء الإسكندرية ويتفقد تجهيزات مركز البيانات الرئيسي

تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بزيارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حيث كان في استقباله المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.



وترأس الدستاوى إجتماع موسع مع رئيس وقيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ( الشبكات والتجاري ) ناقش من خلالها مستجدات الأحداث و الخطوات الاستباقية التي يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذها خلال الفترات المقبلة.

وتفقد سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخير لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة، كما تفقد عمارة برج الصفا بمنطقة محرم بك والمقترح تطويره لخدمة القطاع التجاري.



وقام بعد ذلك التوجه إلى إفتتاح مركز خدمة العملاء( فرع المندرة ) الذي تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

مراكز الخدمة المتطورة

وأشار المهندس إيهاب الفقي أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته ط المحاسب علاء عبد العليم المستشار التجاري للشركة والمهندسة سلوى عبد الرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع والمهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية والمحاسب محمد غنيم - رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية ومصطفى درويش – رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من قيادات الشركة ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكية بالشركة القابضة المهندسه أسماء بدير مدير عام جودة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.