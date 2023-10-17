الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الكهرباء يفتتح مركز المتابعة والتشغيل الرقمى بالعاصمة الإدارية

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال "شاكر"، على هامش الافتتاح، إن وزارة الكهرباء حريصة على تحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.

وأكد على الاهتمام البالغ لحسم شكاوى المواطنين؛ من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب العدادات وقياس رضا العميل، والعمل على تقليل زمن إصلاح الأعطال والقيام بأعمال الصيانة الدورية وفقًا للخطة الموضوعة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء، يأتي الافتتاح فى إطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المشتركين، وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر، ومع اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسعى قطاع الكهرباء لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقًا لرؤية الدولة فى التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمات، بما يتوافق مع كل الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحافظ على سرية وخصوصية البيانات.

ويعد مركز المتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كريمة، الذى يتم تنفيذه في قطاع توزيع الكهرباء، والذى يعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، مما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون.

ويتميز المركز بمميزات عالية الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى، كما يتم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحسين رضا المستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات الجودة العالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمة، كما يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال، وذلك بمتابعة منظومة الرقم الموحد 121 الخاصة بشكاوى المواطنين الفنية والتجارية، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وزير الكهرباء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الكهرباء

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