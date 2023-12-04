قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عشرات الفلسطينيين من بيت لحم وأريحا وقلقيلية و رام الله والبيرة وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما وزعت منشورات تحذر السكان بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية".

اعتقال 6 مواطنين في أريحا

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 مواطنين من المدينة ومخيميها، وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ستة شبان".

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

اقتحام العديد من بلدات وقرى جنين وسط اندلاع مواجهات

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بنحو 30 آلية عسكرية مدينة جنين والعديد من بلدات وقرى المحافظة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اصابات.

وذكرت "وفا" أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت 9 من المواطنين.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيون بينهم أطفال بالاختناق، مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب، شمال الخليل؛ حيث أطلق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت