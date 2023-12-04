الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عشرات الفلسطينيين  من بيت لحم  وأريحا وقلقيلية و رام الله والبيرة وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما وزعت منشورات تحذر السكان بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية".

اعتقال 6 مواطنين في أريحا

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 مواطنين من المدينة ومخيميها، وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ستة شبان".

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

 

txt

الجنائية الدولية: نعجل بسير التحقيقات بشأن عنف المستوطنين

 

اقتحام العديد من بلدات وقرى جنين وسط اندلاع مواجهات

 

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بنحو 30 آلية عسكرية مدينة جنين والعديد من بلدات وقرى المحافظة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اصابات.

وذكرت "وفا" أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت 9 من المواطنين.

 وكان أصيب عدد من الفلسطينيون بينهم أطفال بالاختناق، مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب، شمال الخليل؛ حيث أطلق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت

الاحتلال الضفة الغربية المحتلة اقتحام اعتقال عشرات الفلسطينيين

مواد متعلقة

الرئيس التشيلي: تصرفات حكومة نتنياهو في غزة " وحشية"

سيناتور أمريكى يدعو إلى محاسبة إسرائيل إذا لم تحد من سقوط ضحايا مدنيين

كيف تتحرك قيادة حماس فى غزة رغم استمرار العدوان الإسرائيلى؟

عاجل.. استشهاد أكثر من 100 مدنى فى مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم جباليا

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

متظاهر يشعل النار فى نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بولاية جورجيا رفضًا للعدوان على غزة

الجارديان: معظم أنفاق حماس فى غزة "سليمة" ولم تتأثر بالقصف الإسرائيلى

الجارديان تكشف عن صفقة جديدة تحل محل اتفاق الهدنة الإنسانية لإنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم