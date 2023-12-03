الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يبث رسائل تهديد لأهالى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال بثت رسائل تهديد لأهالي الضفة الغربية عبر طائرات الدرون.

فلسطيني يضحك باستهزاء خلال استقباله رسالة تهديد

وعرضت القناة، فيديو مصورًا لفلسطيني يضحك باستهزاء خلال استقباله رسالة تهديد من الاحتلال عبر طائرات الدرون.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت 5 فلسطينيين، وتوجد أعداد كبيرة من الشهداء في القطاع خلال الساعات الماضية، وأنّ المنظمات الدولية تدرس الوضع في غزة، وتصدر تقارير عن القطاع.

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