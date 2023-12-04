الجنائية الدولية: نعجل بسير التحقيقات بشأن عنف المستوطنين

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لرويترز.

وأضاف خان، في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".

وقال: "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، وتقول إن هدفها في غزة هو تدمير أهداف مرتبطة بالحركة، بينما تحث المدنيين على مغادرة تلك المناطق. وفي المقابل تتعهد حماس كذلك بتدمير إسرائيل.

ودعا خان حماس أيضا إلى احترام قواعد الحرب وعدم إساءة استخدام أي مساعدات إنسانية يتم إدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال خان: "يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع".

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال "نحقق ونعجل بسير التحقيقات".

وأضاف: "يجب ألا يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح... أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح".

وعرض خان على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.