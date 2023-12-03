كاتب صحفي يكشف سبب فشل الهدنة الإنسانية بين حماس وجيش الاحتلال

كشف الكاتب الصحفي بلال الدوي، سبب فشل الهدنة الإنسانية بين حماس وجيش الاحتلال، مؤكدًا أن حماس أفرجت عن 7 أسرى إسرائيليين و3 جثث وهو ما رفضته إسرائيل وطالبت باستلام 10 أشخاص على قيد الحياة.

وقال، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن سبب فشل الهدنة هو المغالاة من كلا الطرفين في فرض شروطه خاصة لاعتمادهما على فريق المخابرات الذي كان متواجدًا بالدوحة وأنه حتى لو خفضت الشروط فسيكون كلا الطرفان نجحا ولكن المفاوضات فشلت.

مظاهرات في الدول الغربية

وأشار إلى أن العالم كله يشهد مظاهرات عارمة لرفض الحرب في غزة وقتل الأطفال والمدنيين، خاصة في أمريكا ومن حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن.