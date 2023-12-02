كيف أثرت الهدنة الإنسانية في غزة على الأسواق العالمية؟

أثرت الهدنة الانسانية في قطاع غزة على أوضاع أسواق المال عالميًا، ما بين تطورات ايجابية وسلبية، ويرصد التقرير التالي أبرز مؤشرات الأسواق العالمية والعملات، خلال جلسات الأسبوع الماضي.

الدولار

تراجع مؤشر الدولار خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة 0.49%، حيث لم تكن المكاسب التي حققتها العملة خلال تعاملات منتصف الأسبوع كافية لتعويض الخسائر التي تكبدها المؤشر يومي الإثنين والجمعة، لتصل العملة إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر شهر أغسطس.

اليورو

ارتفع اليورو بنسبة 0.22%، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة تراجع الدولار، علاوة على ذلك، حذر مسئولون من البنك المركزي الأوروبي، بما فيهم سيمكوس (عضو مجلس البنك المركزي الأوروربي) وكريستين لاغارد(رئيسة البنك المركزي الأوروبي) من خفض أسعار الفائدة.

الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.13%، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزًا بذلك مستوى ال 1.25 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بتسعير الأسواق لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام القادم.

عملات الأسواق الناشئة

فيما ارتفعت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مقابل تراجع الدولار، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 0.39%.

أسواق الأسهم

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، مدعومة بارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من الأسبوع، كما أنه من المحتمل أن تكون العروض التجارية للجمعة السوداء قد عززت من مبيعات بعض الشركات مما دفع بسوق الأسهم للارتفاع، وكانت الأسهم الأمريكية قد صعدت خلال معظم أيام الأسبوع، وسُجلت غالبية المكاسب يومي الاثنين والأربعاء.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.01% لتستقر عند مستوى 2،000.82 دولار للأونصة، وهو ما يعتبر مستوى سعري رئيسي من حيث التحليل الفني لأسعار الذهب ، حيث جاءت هذه المكاسب على خلفية تراجع الدولار مع زيادة الطلب على الأصول التي لا تدر عائد.