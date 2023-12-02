السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس لـ240 شهيدا و589 مصابا

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ عودة القصف الإسرائيلي أمس إلى 240 شهيدا ومئات المصابين.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الجمعة فيما تخطى عدد الجرحى 589 مصاب.

استئناف العدوان

واستـأنف جيش الاحتلال منذ أمس العدوان على قطاع غزة بعد هدنة استمرت أسبوع تم فيها وقف إطلاق النار وتبادل جزء من الأسرى الفلسطينين بسجون الاحتلال وعدد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كما تم إدخال عدد من شحنات المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير المنظومة الصحية في شمال القطاع وإرهاب الموجودين داخلها وذلك وفق وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال ورصدوا على أجساد بعضهم تشوهات.

 ويشن الاحتلال  قصف مدفعي منذ صباح اليوم على شرقي المغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي في المكان.

txt

فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال فى شمال وجنوب قطاع غزة

الاحتلال يوسع عمليات القصف على جنوب غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا صباح اليوم سكان مناطق بجنوب قطاع غزة للنزوح لمراكز الإيواء والمدارس في رفح كما طالب سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء منازلهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف "أكثر من 400 هدف" منذ انتهاء الهدنة في غزة كما قصفت طائراته أكثر من 50 هدفا في خان يونس الليلة الماضية.

وكانت وكالة "رويترز" قالت إن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

txt

قوات الاحتلال تقصف بشكل مكثف مناطق متفرقة بقطاع غزة (بث مباشر)

غزة قطاع غزة عودة القصف الشهداء وزارة الصحة الإسرائيلي

مواد متعلقة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى لـ"الدستور": السيسى أسقط مؤامرات التهجير

الحل الواقعى.. سياسيون وخبراء فلسطينيون: الرأى العام العالمى أصبح مستعدًا لدعم إقامة الدولة الفلسطينية

عضو بفتح: ما بعد 7 أكتوبر سيفضي لمشروع سياسي بشأن القضية الفلسطيينة

الحرازين لـ"الدستور": مصر تقود جهودًا عربية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": لقاء أجهزة المخابرات المصرية والإسرائيلية والأمريكية دعم وقف إطلاق النار

قيادي بـ فتح لـ"الدستور": علينا استغلال احتشاد شعوب العالم لحسم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

"مش عاجبها شقتنا وعوزة شقة أكبر".. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس