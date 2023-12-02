ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس لـ240 شهيدا و589 مصابا

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ عودة القصف الإسرائيلي أمس إلى 240 شهيدا ومئات المصابين.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الجمعة فيما تخطى عدد الجرحى 589 مصاب.

استئناف العدوان

واستـأنف جيش الاحتلال منذ أمس العدوان على قطاع غزة بعد هدنة استمرت أسبوع تم فيها وقف إطلاق النار وتبادل جزء من الأسرى الفلسطينين بسجون الاحتلال وعدد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كما تم إدخال عدد من شحنات المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير المنظومة الصحية في شمال القطاع وإرهاب الموجودين داخلها وذلك وفق وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال ورصدوا على أجساد بعضهم تشوهات.

ويشن الاحتلال قصف مدفعي منذ صباح اليوم على شرقي المغازي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي في المكان.

الاحتلال يوسع عمليات القصف على جنوب غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا صباح اليوم سكان مناطق بجنوب قطاع غزة للنزوح لمراكز الإيواء والمدارس في رفح كما طالب سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء منازلهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف "أكثر من 400 هدف" منذ انتهاء الهدنة في غزة كما قصفت طائراته أكثر من 50 هدفا في خان يونس الليلة الماضية.

وكانت وكالة "رويترز" قالت إن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.