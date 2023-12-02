فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال فى شمال وجنوب قطاع غزة

أكدت فصائل فلسطينية أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وطالبت منظمة" أطباء بلا حدود" بإدخال المساعدات دون قيود إلى كامل قطاع غزة، وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت دمرت قوات الاحتلال 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.