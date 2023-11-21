رئيس منظمة "أيوسكو": مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين ضرورة لضمان نزاهة الأسواق المالية

قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC التابعة للأيوسكو، والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، "يشرفني ويسعدني أن اخاطبكم هذا الحشد العظيم من قلب القاهرة المكان صاحب التاريخ الكبير".

و خلال كلمته اثني جون بول على دور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، باعتباره شريكا مهما داخل المنظمة.

الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية

وأضاف رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" أود أن اذكركم أن "الأيسكو" أحد المنظمات القليلة الدولية التى تتمتع بوجود 130 هيئة رقابية حول العالم ، مؤكدا أن الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم".

وتابع " بول" أن "دور المنظمة يأتي نحو مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين لضمان النزاهة والمسؤولية المشتركة بالتعاون مع الهيئات الرقابية في الاسواق النامية والناشئة، لمواكبة العملات الرقمية، ولدينا 1400 شركة قد تم تهديد عملهم بعد التغيرات المناخية، مطالبا بالعمل على النهج القومي لتحقيق العادلة والشفافية عن طريق حزمة من التوصيات التى خرجت من مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة بشرم الشيخ ".

ضرورة وجود حلول لتطوير الأسواق المالية والاتحاد لوضع قواعد تتسم بالاستدامة

وشدد على أنه لا بد من التكامل والمشاركة من الجميع، ونحن بالمنظمة حاسمون بضرورة وجود حلول لتطوير الأسواق المالية مطالبا الجميع بالاتحاد لوضع قواعد تتسم بالاستدامة".

وأشار إلى أن المنظمة تهدف الى تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية، مضيفا أن القطاع المالي والتمويلي واحده من أهم التحديات ان تفكيك انظمة الرقابة المالية ان توجد ثغرات لاضعاف السوق لذا نركز على اهمية التحول الرقمي لمواكبة التحديات والمتغيرات الدولية.

وفي الاطار ذاته ناشد بضرورة تسليط الضوء على توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، خاصا في الدول الناشئة والنامية.

أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق



وشدد على أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد جون بول بدور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).