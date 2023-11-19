الرقابة المالية: نعمل على رقمنه النظام المالي غير المصرفي

ألقى د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط Cairo ICT في نسخته رقم 27 وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحقيق عملية التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور فريد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

أضاف الدكتور فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكدًا أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.

يشارك في المؤتمر 5 وزارات وهي التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وتشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي،، ليؤكد هذا المعرض في عامه العاشر أن الشمول المالي يعتمد في الأساس على الشمول الرقمي، كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلاً عن توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.