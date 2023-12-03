الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الحالي يوحي بأن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات رئاسة الجمهورية كبيرة مقارنةً بالسنوات الماضية، وأن أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مقارنة بالسنوات الماضية كبيرة.

 

وأضاف خلال لقاء على شاشة "دي إم سي"، أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2012 بلغ 300 ألف ناخب، وفي 2014 نفس الرقم، بينما عدد المصريين في الخارج يقدر بحوالي 9 ملايين ناخب.

 

وأوضح أن ضعف المشاركة مقارنة بإجمالي عدد من لهم حق الانتخاب، يرجع إلى أن كل دولة فيها لجنة تصويت أو اثنتان فقط، لدينا 137 مقرًا في 121 دولة، أي أن كل دولة بها مقر واحد وبعض الدول فيها مقران، بينما الجاليات المصرية لا تتركز في مدينة واحدة، ولابد من تطوير آلية لتصويت المصريين في الخارج لزيادة العدد. 

مشاركة المصريين بالخارج انتخابات رئاسة الجمهورية الناخبين

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