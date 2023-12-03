ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

أدلت نادين حازم عمر، ابنة المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا، ودعت الشباب للمشاركة في الانتخابات.

وقالت، خلال تصريحات نقلتها قناة "دي إم سي": "مهم جدا إننا كشباب ندلي بصوتنا وأنا فخورة بمصر".

من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 16 مقرًا انتخابيًا، وتم البدء في إجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "ما زال 116 مقرًا ولجنة خارج جمهورية مصر العربية على مستوى العالم تتلقى الناخبين للإدلاء بأصواتهم".