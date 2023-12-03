الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. 4 أهداف بين ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

ليفربول - ماك أليستير
ليفربول - ماك أليستير

تعادل ليفربول مع ضيفه فولهام بهدفين لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

محمد صلاح سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على زميله لويس دياز.

وتمكن ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول لـ"الريدز"، في الدقيقة 20، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في شباك لينو.

وأدرك هاري ويلسون التعادل لـ فولهام، في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة زميله روبينسون من الجهة اليسرى.

وسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك تيتي التعادل لـ فولهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، من متابعة لرأسية زميله خيمينيز.

وسجل تيم ريام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لصالح فولهام، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد رود"

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة فولهام فى الدورى الإنجليزى

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا؛ بسبب الإصابة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام فى الدورى الإنجليزى 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 

ترتيب ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

- ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

- بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

ليفربول فولهام الدورى الانجليزى أرنولد ماك أليستر

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