سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 ديسمبر.. وموعد انتهاء الأزمة الحالية

ارتفع سعر كيلو السكر وسط أزمة مستمرة منذ ما يقرب من شهرين، وصل فيها سعر كيلو السكر للمواطن إلى حدود 50 جنيها، وسط تعهدات من وزارة التموين بالسيطرة على الأزمة خلال أيام قليلة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كيلو السكر اليوم 2023 وموعد انتهاء الأزمة.

سعر كيلو السكر اليوم

تراوح سعر كيلو السكر اليوم 2023 في محلات التجزئة التي يشتري منها المواطنين في بعض الأماكن من 47 جنيها إلى 50 جنيها، ويختلف سعره من منطقة لأخرى، بينما السعر الرسمي له لم يتجاوز 29 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو السكر اليوم 2023 على بطاقة التموين 12.6 جنيه للمستفيدين من بطاقة التموين والذي يصل عددهم إلى 60 مليون مواطن.

موعد انتهاء أزمة السكر

ومع استياء المواطنين من ارتفاع سعر كيلو السكر، أكد وزير التموين على المصيلحي انتهاء الأزمة في 15 ديسمبر المقبل، بعد أن تعاقدت الوزارة على استيراد السكر من الخارج، ووصل بالفعل 170 ألف طن في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأيام الماضية بزيادة معدلات ضخ السكر في منافذ صرف التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

ومن المتوقع أن يتراجع سعر السكر إلى النصف خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد تولي وزارة التموين مسئولية سد الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص.

وأكد وزير التموين، أن سعر كيلو السكر سيصل مع بداية العام الميلادي الجديد 2024 إلى 24 أو 25 جنيهًا، وناشد المواطنين خلال الأسبوعين القادمين بعدم شراء السعر بأكثر من 27 جنيها وليس بـ 50 جنيها كما يقوم بها التجار الآن الذين استغلوا العجز.