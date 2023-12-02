السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكر والأرز بكام.. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 بالمنافذ

السلع على بطاقة التموين
السلع على بطاقة التموين

يسأل عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع والمقرارات التمونيية التي تصرف علي بطاقة التموين، وقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أمس الجمعة صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2023، حيث حددت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023  والأصناف المتاحة ونصيب الفرد من الدعم.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

وخلال جولة ل "الدستور "، على وثبات أسعار مقررات ديسمبر، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة والتزام المنافذ التموينية بصرف الحصص المقررة لكل مستفيد على البطاقة التموينية، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023.. والفئات المستحقة للإضافة ببطاقة التموين

وتتضمن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ونستعرض أسعار سلع المنظومة التموينية:-
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها. (غير متوفر)

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

 

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15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

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