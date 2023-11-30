تخفيضات 25%.. "التموين" تستعد لشهر رمضان باجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الغذائية ومنتجات الأرز والزيت والسكر واللحوم والدواجن، حيث تعقد الوزارة اجتماعات مع الموردين وكبرى الشركات المنتجة للسلع للغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية من حيث تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية وعقد عدد من الاجتماعات المكثفة لإقامة معارض “أهلًا رمضان” بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وأضاف أن هناك اكتفاء ذاتيًا من سلعة الأرز، وليس هناك نقص في المعروض.

وأضاف وزير التموين أنه تم استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وأسعار معقولة

وأكد وزير التموين توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها بـ" المعقولة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.



وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين التموينيين، إن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقًا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان حصول المواطنين على السلع دون أي شكاوى.

وأكد توافر كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر.

وأضاف الشيخ أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين، بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص.