عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة السكر، مؤكدًا أنه موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها، وكذلك القطاع الخاص.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية on، أنه يوجد 546 ألف طن، وما بين 120 و 150 ألف طن في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن سكر سنويًا، بعجز قدره 500 طن عن المطلوب في السوق.

منع تصدير السكر منذ 6 أسابيع

وتابع أنه تم منع تصدير السكر، وأن الأزمة بدأت منذ 6 أسابيع، مشيرًا إلى أنه في الشهر الماضي فقط ارتفع سعر السكر إلى 150 دولارا في الطن، موضحًا أن السكر الموجود في مصر يكفي الاحتياج المحلي، ولكن نعاني مشكلة في توصيل السكر للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع.