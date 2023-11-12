الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة في سعر كيلو السكر.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

السكر
السكر

بدأت وزارة التموين في صرف أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023، ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى وذلك في جميع المحافظات وحتى نهاية الشهر الجاري، وتعرض الدستور في التقرير أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

سعر السكر بـ12.6 جنيه للكيلو المعبأ.

كيلو الأرز بـ12.6 جنيه.

زجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها.

مكرونة 800 جم بـ13 جنيهًا.

مكرونة 400 جم بـ6.50 جنيه.

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أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

الدقيق المعبأ ورقى أو بلاستيك 1 كجم بـ18.00 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام بـ21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بت9 جنيهات.

 الخل 5% 900 ملى بـ6 جنيهات.

 اللبن المجفف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

 الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

 المربى ب 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

 الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه.

 الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

 سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

 سعر صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

 سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

 سعر مسحوق عادى يدوى 800 جم بـ 16 جنيهًا.

کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

 القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

 علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

 الشاى ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

 البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

 البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

وتطرح الوزارة السلع على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر 2023 بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات

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