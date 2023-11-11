السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الأساسية ويطمئن على سير مبادرة خفض الأسعار بالفيوم

مدبولي يتفقد معرض
مدبولي يتفقد معرض السلع الأساسية

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد معارض مبادرة خفض أسعار السلع، عقب استقباله بمقر محافظة الفيوم وافتتاح مركز الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ.

ورافق رئيس الوزراء، خلال تفقده المعرض، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

عدم التلاعب بالأوزان مقابل تخفيض الأسعار

txt

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالفيوم

txt

رئيس الوزراء: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعد نموذجًا ملهمًا

اطلع رئيس الوزراء على أسعار السلع المخفضة، ومدى التزام العارضين بها بشكل مستدام، كما فحص رئيس الوزراء أوزان العبوات، فى إشارة منه إلى عدم التلاعب بالأوزان مقابل تخفيض الأسعار.

جولة رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

وشهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة  المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أكد رئيس الوزراء أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم يأتي استكمالًا لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمّنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

تخفيض الأسعار مجلس الوزراء مبادرة خفض أسعار السلع محافظة الفيوم الشبكة الوطنية للسلامة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالفيوم

رئيس الوزراء: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تُعد نموذجًا ملهمًا

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

وزير المالية: جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية

جيش الاحتلال يحذر مدير مستشفى الشفاء بغزة: المبنى يقع ضمن منطقة القتال

السيطرة على حريق فى منزل بالصف بالجيزة

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس