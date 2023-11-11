رئيس الوزراء يتفقد معرض السلع الأساسية ويطمئن على سير مبادرة خفض الأسعار بالفيوم

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد معارض مبادرة خفض أسعار السلع، عقب استقباله بمقر محافظة الفيوم وافتتاح مركز الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ.

ورافق رئيس الوزراء، خلال تفقده المعرض، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

عدم التلاعب بالأوزان مقابل تخفيض الأسعار

اطلع رئيس الوزراء على أسعار السلع المخفضة، ومدى التزام العارضين بها بشكل مستدام، كما فحص رئيس الوزراء أوزان العبوات، فى إشارة منه إلى عدم التلاعب بالأوزان مقابل تخفيض الأسعار.

جولة رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

وشهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المركز، أكد رئيس الوزراء أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم يأتي استكمالًا لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمّنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.