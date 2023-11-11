السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالفيوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات في محافظة الفيوم، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

يأتي ذلك في إطار سياسة "مدبولي" الرامية، إلى متابعة سير تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وعدم الارتكان إلى التقارير المكتبية، وذلك وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

ومن المُقرر أن يشارك رئيس الوزراء فى جولة اليوم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين.
 

وتبدأ جولة رئيس الوزراء اليوم بتفقد معرض المشغولات اليدوية المقام داخل مقر محافظة الفيوم، ينتقل بعدها لتفقد مشروعات الإسكان وحياة كريمة ومبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

كان مجلس الوزراء قد اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، بكلمة ألقتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهلتها بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".

 وقالت الوزيرة: تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل جولة تفقدية مشروعات محافظة الفيوم

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