مدبولى: الدولة أطلقت مبادرات داعمة للتعامل مع قضية تغير المناخ بأسلوب استباقى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أطلقت مبادرات داعمة للتعامل مع قضية تغير المناخ بأسلوب استباقي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، كرمنا اليوم 18 مشروعًا فائزًا عن المراكز الثلاثة الأولي عن كل فئة من الفئات الـ6 للمبادرة، كذلك يتيح هذا المؤتمر منبرا لاستعراض دور المبادرة في رفع الوعي حول قضية التغيرات المناخية على مستوى المحافظات، وكذلك دورها في بناء كافة الكوارد البشرية في كافة محافظات مصر علي استخدام تطبيقات التكنولوجية الذكية وآليات التحول الرقمي".

وأشار إلى ما أسهمت به هذا المبادرة في إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغير المناخ، وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الذكية الخضراء من خلال ربط تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية والمؤسسات المحلية، كتشجيع من الدولة في دفع قاطرة القطاع الخاص في التحول للأخضر في الاقتصاد المصري على مختلف المستويات.