الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: تم إعداد خطة لجذب الاستثمارات فى مشروعات الاقتصاد الأخضر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أنه تم جذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل الدولية والمحلية.

وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم لإتاحة المجال والإعلان عن المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت في أبريل 2023.

مدبولي اكسترا نيوز رئيس مجلس الوزراء

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