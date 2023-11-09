الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: مصر قدمت نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات بالعالم للتعامل مع تحديات المناخ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد خلال كلمته الختامية لمؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج الفائزين بالمشروعات الخضراء الذكية، أن تجربة مصر للتعامل مع تحديات المناخ قدمت نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت مبادرات داعمة للتعامل مع قضية تغير المناخ بأسلوب استباقي.

العالم يمر بتداعيات متلاحقة

وتابع، أن العالم اليوم يمر بتداعيات متلاحقة بداية من جائحة كورونا وحتى الأزمات الجيوسياسية من الحرب الروسية والحرب في غزة، والتي كان لها أثرها الكبير في زيادة معدلات الفقر، وعدم القدرة على التعافي الأخضر، في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم. 

الدكتور مصطفى مدبولي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الفائزين بالمشروعات الخضراء تحديات المناخ نموذجا ملهما الممارسات

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