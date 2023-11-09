مدبولى: مصر قدمت نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات بالعالم للتعامل مع تحديات المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد خلال كلمته الختامية لمؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج الفائزين بالمشروعات الخضراء الذكية، أن تجربة مصر للتعامل مع تحديات المناخ قدمت نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت مبادرات داعمة للتعامل مع قضية تغير المناخ بأسلوب استباقي.

العالم يمر بتداعيات متلاحقة

وتابع، أن العالم اليوم يمر بتداعيات متلاحقة بداية من جائحة كورونا وحتى الأزمات الجيوسياسية من الحرب الروسية والحرب في غزة، والتي كان لها أثرها الكبير في زيادة معدلات الفقر، وعدم القدرة على التعافي الأخضر، في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم.