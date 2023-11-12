السعرات الحرارية في رغيف التموين وكيف يمكنك حرق السعرات بكل سهولة

يبحث العديد من المواطنين عن السعرات الحرارية في رغيف التموين، حيث يكثر البحث بين المواطنين عن السعرات الحرارية في رغيف التموين خاصة لمحبي عمل الدايت والأنظمة الغذائية المختلفة.

السعرات الحرارية في رغيف التموين

فى هذا السياق ترصد “الدستور” كل التفاصيل عن السعرات الحرارية في رغيف التموين وتنشرها خلال التقرير التالي بالاضافة إلى أساليب يمكن من خلالها حرق هذه السعرات أو المعدل الطبيعي لتناول الرغيف في اليوم بحسب أنظمة غذائية جيدة.

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ما هي السعرات الحرارية؟

عن السعرات الحرارية في رغيف التموين يشتري المواطن رغيف التموين بسعر 5 قروش لأصحاب البطاقة التموينية، حيث يحتوي الرغيف الواحد على 230 سعرًا حراريًا.

كيف يمكن حرق السعرات الحرارية؟

ويمكنك حرق الكثير من السعرات الحرارية بأكثر من طريقة أولها زيادة البروتين حيث يتطلب البروتين أن يعمل الجسم بجهد أكبر لهضمه أكثر من الكربوهيدرات والدهون، وهذا ما يسمى التأثير الحراري للطعام، وهذا يعني أنك تحرق عددًا قليلًا من السعرات الحرارية الزائدة مع وجبات خفيفة، لكن عند تناول وجبات غنية بالبروتين تحرق أكثر، لذلك يُنصح بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والكينوا والعدس واللوز.

يمكنك أيضًا ممارسة الرياضة بشكل دوري حيث منها المشي بدلا من الجلوس خلف عجلة القيادة لمدة 5 أو 10 أو 15 دقيقة والذي قد يستغرق من خمس إلى عشر مرات أطول، سيؤدي في النهاية إلى حرق سعرات حرارية أكثر، لذلك يمكنك المشي إلى متجر البقالة وحمل مشترياتك إلى المنزل على الأقل يومًا واحدًا في الأسبوع.

ويمكنك زيادة حرق السعرات الحرارية بسهولة خلال اليوم عن طريق ممارسة قاعدة 6/60 - وهي الوقوف أو التحرك لمدة 6 دقائق كل 60 دقيقة في اليوم.