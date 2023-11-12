الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الإدارة بمركز ملوى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الإدارة بمركز ملوى جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 13 و14 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة " حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجّه بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية كانت قد نفذت قافلة طبية بقرية المعطن بمركز بنى مزار، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1354 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 345 حالة جراحة، 341 حالة أطفال، 381 باطنة، 113 نساء، 67 أسنان، 46 تنظيم أسرة، 61 مسالك، وإجراء 170 تحليلًا متنوعًا، و9 حالات أشعة سينية، و6 حالات موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 111 مترددا، وخلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 26 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 107 مترددًا.

صحة المنيا قافلة طبية قرية الإدارة بملوي مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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