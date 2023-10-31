الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": إجراء 55 ألفًا و591 تحليلًا بمعامل المستشفيات

تحاليل متنوعة لأدارة
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أنها واصلت جهودها المبذولة لتوفير كافة الخدمات الطبية اللائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة  للمواطنين ومنها خدمات إدارة المعامل بالمستشفيات التابعة لها وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بـمحافظة المنيا استمرار المديرية في  الجهود المبذولة من خلال ادارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث  تم اجراء  55 ألف و591 ألف  591 تحاليل طبية متنوعة مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أن إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة حيث تم إجراء 382 تحليل عينة اغذية وتحليل 4123 عينة مياه شرب و35 عينة مياه صرف صحى و37 عينة مياة غسيل كلوى و2 فحص مياة معبأة و136 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 57 عينة مياة حمامات سباحة وعمل 1695 شهادة صحية و8806 صورة دم كاملة وعمل 13033  تحليل غازات دم وأملاح و19889 تحليل كيمياء وتحليل 413 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 2084 تحليل فيروسات   ELISA بالإضافة الى عمل 573 فحص ميكروسكوبى و2   Gene expert و148 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل و914 عينة للكشف عن الملاريا

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وأعلنت أنها توفر كافة الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقري والنجوع وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، حيث قدمت الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة خدماتها لـ 133 ألف 744 منتفعة، منها 14 ألف 659 حالة جديدة و119 ألف و85 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
تحاليل متنوعة لأدارة المعامل بمستشفيات صحة المنيا
صحة المنيا إجراء 55 ألف و591 تحاليل مختلفة المستشفيات التابعة للمديرية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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