الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون بالرياض يواصلون المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يواصل أبناء الجالية المصرية في العاصمة السعودية الرياض التوافد على لجان الاقتراع بمقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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بالرقصات والأغنيات.. مصريون يُشاركون في انتخابات المصريين بالخارج بأبو ظبي (فيديو)

الاستحقاق الانتخابي الرياض بالمملكة السعودية اللجان الانتخابية الجاليات المصرية بالخارج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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