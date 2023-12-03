بالرقصات والأغنيات.. مصريون يُشاركون فى انتخابات المصريين بالخارج بأبوظبى (فيديو)

شارك مصريون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث أخذوا يرقصون مع نغمات الأغاني الوطنية، رافعين الأعلام.

وأخذ المشاركون في الانتخابات يهتفون "تحيا مصر" تزامنًا مع الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الخارج.

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تواصلًا مستمرًا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة الماضي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.