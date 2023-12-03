المشدد 6 سنوات والغرامة لعاطل لحيازته 30 لفافة هيروين بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "م.ص"،عاطل وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17299 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة المركز.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلي قيام المتهم "م.ص.س" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض خنجر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه،والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.