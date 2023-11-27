الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالحوامدية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه،، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم "م.ف" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

وعقب تنفيذ القرار وتواجد المتهم بمكان ضبطه، أبصرته القوة ممسكا بجوال بلاستيكي، فتم ضبطه وانتزاعه منه، وبفض محتوياته، تبين أنه يحوي على 98 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها الصادر.

عاطل السجن المشدد الاتجار المواد المخدرة الحوامدية

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