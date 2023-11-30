إحالة متهمين إلى المفتى لجلب المواد المخدرة عبر ميناء الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م.م.غ" محبوس و"ب.ا.م" غيابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بجلب مواد مخدرة مادة الأمفيتامين المخدر، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بلاغ إلى ضباط مكافحة المخدرات

تعود أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.

ضبط المضبوطات

كشفت التحقيقات أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت الي ورود حاوية قادمة من دولة عربية الي ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالأوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه - مربي - شربات التوت"، ومشمول هذة الرسالة يحوي على مواد مخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة وتبين قيام المتهمان "م.م.غ" و"ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي، حيث ثبث من التحقيقات، أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائة وخمسة وتسعين كيلو وأربعمائة وخمسين جراما، وأن العينات المستقطعة تحوي مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات ووزنت قرابة الطن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.