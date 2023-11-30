الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لشخصين والسجن لآخرين بتهمة جلب كميات من الهيروين بالإسكندرية

الاعدام
الاعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من "م.م.ح" و" ح.ع.م" بالإعدام شنقًا ومعاقبة كل من " ي.إ.ع" بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات للمتهم " ح.ع.م"، وتغريم كل من المتهمين مبلغ مالي قدرة خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمبالغ المالية والسيارة المضبوطين، وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بتشكيل عصابي بغرض الاتجار وجلب مخدر الهيروين داخل البلاد.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

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