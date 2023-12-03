استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مسئول حكومي فلسطيني، اليوم الأحد، عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للصحفيين اليوم، إنه تم رصد 20 "مجزرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال قصف متزامن في جميع محافظات قطاع غزة.

واتهم "الثوابتة" إسرائيل بتعمد "ارتكاب أكبر قدر من المجازر ورفع فاتورة الضحايا"، مشيرًا إلى عدم تمكن آليات الدفاع المدني من انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض، ووجود صعوبات بالغة في انتشال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.

وشدد على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة في وقت يمارس الجيش الإسرائيلي التهجير القسري بحق مئات آلاف السكان.

وذكر "الثوابتة" أن قطاع غزة يشهد تفاقم كارثة إنسانية بشكل غير مسبوق، لا سيما بعد هدم نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وترك العوائل بلا مأوى في ظل حلول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

اقتحام ومواجهات

وقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياء عدة بالمدينة، واندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق أسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسية.

وفي غضون ذلك، هاجم مستوطنون وجنود عائلةً فلسطينية جنوبي الضفة. وقال المواطن نوح الحرّوب- لوكالة الأناضول- إن هؤلاء المستوطنين يرافقهم جنود اعتدوا عليه وعلى عائلته وطردوه من أرضه شرقي بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.

وقد أظهر شريط فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يهاجمون عائلة الحرّوب وأطفاله رفقة مستوطنين، بينما يضربه أحد الجنود بمقدمة بندقيته ويصرخ عليه بألفاظ نابية، ثم يلاحقونه حتى مغادرة المكان.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.