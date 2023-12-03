الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

استشهد عشرات الفلسطينييين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال.

في هذه الأثناء قصف جيش الاحتلال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها قصفها على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، كما قصفت منازل عدة في بلدة القرارة، والمناطق الشرقية والساحلية.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال 6 منازل لعائلتي الدهشان والعكة في منطقة عسقولة بحي الزيتون شرق غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود عشرات المواطنين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة النديم بحي الزيتون شرق غزة، في الوقت الذي ما زالت فيه تجدد استهداف محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي أبو عيطة وأبو زيتون شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

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جيش الاحتلال يعلن خسائره فى صفوف الجنود والضباط منذ 31 أكتوبر

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقل 21 مواطنا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

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