جيش الاحتلال يعلن خسائره فى صفوف الجنود والضباط منذ 31 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 74 في صفوف الجنود والضباط خلال المعارك البرية داخل غزة منذ 31 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تواصل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة

وعلى صعيد آخر، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال، تواصل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال "صفينا أفرادًا في قطاع غزة باستخدام المُسيرات، كما استهدفت القوات البحرية القطاع بمئات القذائف خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت كتائب عزالدين القسام، اليوم، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

عشرات من جنود الاحتلال

فيما قالت في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديًا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".