الاحتلال يؤكد مواصلة القصف على غزة ويعلن تصفية أفراد بالمُسيرات

أكد متحدث باسم جيش الاحتلال، تواصل القصف الجوي المكثف على قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال "صفينا أفرادًا في قطاع غزة باستخدام المسيرات، كما استهدفت القوات البحرية القطاع بمئات القذائف خلال الـ24 ساعة الماضية".

غارات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

ومنذ انتهاء الهدنة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأُصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزلًا في المدينة.