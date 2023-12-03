عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال شن غارة قرب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

قصف عنيف على شمال وجنوب غزة

وعرضت "القاهرة الإخبارية" في بث مباشر قصف طيران وزوارق وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلية المكثف لشمال وجنوب قطاع غزة بعنف شديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع إصابات الفلسطينيين لـ40 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومنذ انتهاء الهدنة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزلًا في المدينة.