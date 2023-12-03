فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ40 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع إصابات الفلسطينيين لـ40 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

فيما أكد الإعلام الفلسطيني بارتقاء شهداء جدد جراء العدوان على القطاع خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا وأصيبوا في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل بمخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

ومنذ انتهاء الهدنة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ومنزل عائلة الأسطل وسط المدينة، كما استشهد 3 أطفال وأُصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزلًا في المدينة.