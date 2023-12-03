القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع.. وتدمير مسجد بحى التفاح

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوجود غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع وشارع يافا بمدينة غزة، وتدمير مسجد في قصف لحي التفاح شرق القطاع.

قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج

وفي وقت سابق من اليوم استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا طال العديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.