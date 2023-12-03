الاحتلال يعلن إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل، عن إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.

وأوضح في موقع "إكس": "كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات اليوم الأحد".

وأشار إلى قصف جيش الاحتلال بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان.

قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم في قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، عبر منصة إكس: "فجر اليوم تمكن مجاهدونا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديًا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز.

وأضافت: وفي تمام الساعة 30.4 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى.

إسرائيل هاجمت قطاع غزة بالطائرات

وقال إن إسرائيل هاجمت قطاع غزة بالطائرات والأسلحة والصواريخ والقنابل المختلفة ذات الأوزان الثقيلة قارب عددها على 100 ألف قنبلة وصاروخ، منها قنابل تزن 2000 رطل من المتفجرات.

وأضاف أنه منذ إنهاء الهدنة "قتلت إسرائيل قرابة 200 شخص" ليرتفع إجمالي الشهداء في قطاع غزة إلى 15207 منذ السابع من أكتوبر الماضي 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن من بين القتلى 280 من الكوادر الصحية، و26 من طواقم الدفاع المدني، و76 صحفيًا، كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولًا، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين إلى 40650 إصابة.