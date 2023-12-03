الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز: الإدارة الأمريكية تحث إسرائيل بقوة على حماية سكان غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبار المسئولين الأمريكيين يحثون إسرائيل على حماية سكان  غزة وسط القتال المكثف.

استئناف القتال في غزة 

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها: لقد شددت إدارة بايدن بشكل متزايد على الحاجة إلى الحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بينما يحول الجيش الإسرائيلي تركيزه إلى جنوب القطاع.

حيث حث كبار المسئولين الأمريكيين إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في قطاع غزة، وسط مؤشرات على أن الجيش الإسرائيلي يستعد لغزو بري في جنوب القطاع، حيث يلجأ سكان غزة الذين فروا من القتال المستمر منذ شهرين تقريبًا.

ومع انهيار وقف إطلاق النار، الذي استمر لمدة أسبوع مع حماس، واستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بالتركيز على جنوب غزة، حث مسئولو إدارة بايدن إسرائيل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، من خلال ضربات أكثر استهدافًا من تلك التي وقعت في غزة. 

حيث أدت الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية في شمال القطاع إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص، بحسب إحصائيات السلطات الصحية في غزة، منذ 7 أكتوبر.

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رفض التهجير 

كما رفضت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي التقت يوم السبت في دبي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكرة نقل سكان غزة إلى مخيمات اللاجئين أو الخروج بالقوة من غزة أو الضفة الغربية.

واستشهد وزير الدفاع لويد جيه. أوستن الثالث، في خطاب ألقاه يوم السبت في كاليفورنيا، بتجربته في خوض معارك المدن في العراق، حيث حث إسرائيل على حماية المدنيين بشكل أفضل وإلا المخاطرة بهزيمة استراتيجية ضد حماس.

هذا وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة في جنوب غزة، في إشارة إلى أوامر مماثلة أصدرها الجيش قبل غزو شمال غزة في أواخر أكتوبر، ويضاف ذلك إلى الخوف وعدم اليقين الذي يخيم على سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، حيث يبدو أن مرحلة جديدة قد بدأت في الحرب.

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