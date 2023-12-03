الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الوضع الأمني في غزة الآن| لا مكان أمن.. وأزمة صحية تضرب القطاع

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

في ظل استمرار تردي الوضع الأمني في غزة الآن، مع عودة إسرائيل إلى قصف القطاع منذ يوم الجمعة حذرت تقارير دولية من استمرار تفاقم الوضع الإنساني في غزة، سواء في الشمال أو الجنوب، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين بسبب أعمال القصف والغارات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وترصد “الدستور” تفاصيل الوضع الأمني في غزة الآن مع عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضية بعد هدنة دامت أسبوع واحد

txt

فلسطين تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة

تفاصيل الوضع الأمني في غزة الآن

وضمن الوضع الأمني في غزة الآن، كشفت الجارديان في تقرير لها، أن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تترك أي مكان آمن للفلسطينيين في جنوب غزة، كما تلوح في الأفق أزمة صحية حيث يتجمع السكان الفارون من الشمال في منطقة صغيرة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وتنتشر الآن أكوام القمامة في جنوب غزة، وتنتشر في المناطق التي يتجمع فيها سكان القطاع بحثًا عن الأمان من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقد حذرت إسرائيل سكان شمال غزة مرارا من الانتقال جنوبا، مما أجبر السكان على العيش في مساحة أصغر، حيث اقترن نقص الغذاء والمياه بانهيار الخدمات، بما في ذلك جمع القمامة، مما يهدد بحدوث أزمة صحية، فيما كان على الذين تم إجلاؤهم التعامل مع هذه الظروف المعيشية بينما لا يزالون يواجهون الخطر جراء القصف المستمر.

txt

الاحتلال يؤكد مواصلة القصف على غزة ويعلن تصفية أفراد بالمُسيرات

 

الوضع الأمني في غزة.. ضرب المنطقة الآمنة بأسلحة متفجرة

وضمن تطورات الوضع الأمني في غزة الآن، قالت منظمة إيروارز، التي تراقب الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الأسبوع الماضي إنها وثقت تقارير عن 127 حادثة تنطوي على استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة داخل “المنطقة الآمنة” في الأسبوع الأول بعد التحذير الإسرائيلي في 14 أكتوبر.

وقالت لينا، وهي موظفة في منظمة ميرسي كوربس الأمريكية غير الحكومية، إن مخبزًا في بلدة النصيرات تعرض للقصف بعد يومين فقط من انتقال عائلتها إلى هناك من مدينة غزة.

وتابعت "كانت الساعة منتصف الليل عندما قصفوا المخبز والعمال بداخله، وقد استيقظنا على صوت قصف مدوٍ للغاية وكان العمال الذين ما زالوا على قيد الحياة يصرخون من شدة الاحتراق، وكانت أصواتهم عالية جدًا، وبكينا كثيرًا ذلك اليوم، ولم أعلم أنها ستكون المرة الأخيرة التي أبكي فيها بهذه الطريقة، لأن كل يوم كان رعبًا جديدًا وفي اليوم التالي، قصفوا سوقًا في نفس الشارع”.

txt

فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ40 ألفًا

وأجبرت هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأسرة على العودة إلى منزلها في الشمال، حيث وجدت أن نصفه مدمر، لكنهم اضطروا إلى المغادرة مرة أخرى عندما اشتد القصف على حيهم، واضطروا إلى السير جنوبًا عبر الممر الذي تم إنشاؤه بعد الغزو البري الإسرائيلي.

وقالت لينا "لقد رأيت الموت وأنا أسير عبر هذا الممر الآمن أكثر من أي وقت مضى".

وتابعت "تمنيت أن أموت في تلك اللحظة ولا أشم رائحة الدم، ولا أرى أجزاء الجسم، ولا أرى الموت في كل مكان في وطني، أتمنى لو لم أغادر منزلي أبدًا، بدلًا من العيش في هذا "الأمان الزائف" الذي أرسلونا إليه".

 وأكد لينا أن الهدف من هذه الهدنة هو إجبار من بقي في الشمال على المغادرة ومنع أي شخص من العودة إليه مجددا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً

عاجل.. الجارديان تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة

غزة الوضع الأمني إسرائيل الجارديان الوضع الإنساني الوضع الأمني في غزة الآن الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

بريطانيا تتعهد بتقديم 100 مليون جنيه إسترلينى للدول المتضررة من تغير المناخ

رئيس البرلمان العربى يلتقى محافظ شمال سيناء ويؤكد أهمية الدور المصرى المحورى

لوجود تسهيلات متعددة.. "دويتش فيله": مصر وجهة جذابة للاستثمارات التركية

نيويورك تايمز: الإدارة الأمريكية تحث إسرائيل بقوة على حماية سكان غزة

مخاوف من اتساع دائرة الحرب.. كيف تخطط إسرائيل لمستقبل غزة؟

تفاصيل خطة "رون ديرمر" لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

بريطانيا تُسير رحلات استطلاعية فى المجال الجوى لإسرائيل وغزة لتحديد مكان الرهائن

موقع أمريكى يكشف تفاصيل انهيار وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة