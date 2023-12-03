"مقاومة الجدار والاستيطان": 1692 اعتداء للاحتلال ومستعمريه فى نوفمبر الماضى

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1692 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين خلال نوفمبر الماضي.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال نفذ 1472 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 220 اعتداء في الضفة الغربية.

وأضاف أن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، في تقريرها الشهري عن انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري لشهرنوفمبر، تركزت في محافظة القدس بواقع 322 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ256 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ219 اعتداء، ورام الله بـ109 اعتداءات.

وأشار إلى أن عدد اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة نابلس بواقع 62 اعتداء، و60 في محافظة الخليل، و25 في بيت لحم بـ25 اعتداء، ولفت إلى أن المستعمرين نفذوا خلال اعتداءاتهم 179 عملية تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسجيل 4 محاولات لإقامة بؤر استعمارية جديدة في محافظات بيت لحم وسلفيت ورام الله وطوباس، ومحاولة شق أربعة شوارع في محافظات نابلس والخليل (2) وسلفيت.

تهجير 35 عائلة جديدة قسرًا من 4 تجمعات بدوية

وقال شعبان إن المستعمرين ما زالوا يستغلون إعلانات الحرب والطوارئ المفروضة في دولة الاحتلال، من أجل تنفيذ مخططاتهم العدوانية على شعبنا في الضفة الغربية والقدس وتحديدًا من أجل استكمال مخططات التهجير القسري وفرض البيئة القهرية الطاردة، وسجلت في شهر نوفمبرعمليات تهجير قسري لـ35 عائلة جديدة من 4 تجمعات بدوية جديدة تركزت في محافظتي رام الله والخليل، إضافة إلى مواصلة تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحا بالرحيل تحت تهديد السلاح.

اقتلاع وحرق ما مجموعه 3232 شجرة

وبيّن أن هجمات المستعمرين أدت أيضًا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 3232 شجرة منها 3082 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم ونابلس وقلقيلية وسلفيت والخليل، إضافة إلى قيامهم بسرقة أكثر من 70 رأس بقر، وتنفيذ 9 عمليات سرقة معدات مزارعين و6 حالات سرقة ثمار زيتون و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

هدم 80 مسكنًا ومنشأة زراعية

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت في نوفمبر 64 عملية هدم طالت 80 منشأة منها 37 مسكنًا مأهولًا و9 مساكن غير مأهولة و17 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم وجنين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال بدأت بإصدار الكثير من الأوامر ذات الصبغة العسكرية، والتي أطلقت عليها "أوامر عاجلة" من أجل وضع يدها على مساحات من أراضي المواطنين، وتتميز هذه الأوامر بأنها تحظر على المواطنين إمكانية الاعتراض عليها في محاولة لإحباط جهود المواطنين في متابعة واستعادة هذه الأراضي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت في الشهر المنصرم على ما مجموعه 20 دونما، من خلال إصدار 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية في محافظات نابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله، إضافة لإخطارها بهدم 9 مبان تعود لمواطنين في محافظات القدس وبيت لحم ورام الله وطوباس.

19 مخططًا هيكليًا لأغراض توسعة مستعمرات لبناء 2364 وحدة استعمارية

وكشف شعبان أن سلطات الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة عمليات دراسة المخططات الهيكلية للمستعمرات سواء بالمصادقة أو الإيداع من أجل عمليات التوسعة على حساب أراضي المواطنين، وقدمت ما مجموعه 19 مخططًا هيكليًا لأغراض توسعة مستعمرات للدراسة بواقع 2364 وحدة استعمارية تركزت في محافظات قلقيلية وبيت لحم وسلفيت وأريحا والخليل، إضافة إلى الموافقة على إقامة منشأتين للطاقة الكهربائية في محافظة أريحا.