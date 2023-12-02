تراجع إيرادات صادرات النفط العراقية إلى 8.5 مليار دولار خلال نوفمبر

أظهرت إحصائيات وزارة النفط العراقية، أن متوسط صادرات النفط العراقية وصل إلى 3.433 مليون برميل يوميًا في شهر نوفمبر، مقارنة بـ3.382 مليون برميل في الشهر السابق.

تراجع إيرادات صادرات النفط العراقية

كما أفادت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، بأن إجمالي إيرادات صادرات العراق تراجع لـ8.5 مليار دولار في نوفمبر، انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 9.26 مليار دولار.

وتراجع إجمالي صادرات العراق إلى 102.97 مليون برميل في نوفمبر، مقارنة بـ104.83 مليون برميل في أكتوبر.

وزارة النفط العراقية

كما أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن متوسط سعر النفط بلغ 82.66 دولار للبرميل في نوفمبر، مقابل 88.31 دولار في الشهر السابق.

وكان العراق قد أعلن عن خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بواقع 220 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأول من يناير، لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الإجراء حتى نهاية مارس، مع إمكانية إعادة كميات الخفض تدريجيًا وفقًا لاستقرار السوق.

دعم استقرار أسواق البترول

ويأتي هذا الخفض كخطوة إضافية إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا الذي أُعلن عنه في أبريل 2023 وسيستمر حتى ديسمبر 2024، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتحقيق توازنها.