الكرملين يعلق على خفض إمدادات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، عن أن مجموعة "أوبك+"، التي تضم كبار منتجي النفط، تلعب دورًا هامًا في تحقيق استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في أسعار النفط.

خفض إمدادات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع "أوبك+"، معبرًا عن اهتمام روسيا في تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار السوق النفطية.

استقرار سوق النفط

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أعلنت يوم أمس الخميس عن أن عددًا من دول "أوبك+" ستخفض إنتاج النفط طوعًا في الربع الأول من عام 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وفقًا لما جاء في بيان المنظمة، وقادت السعودية هذه المبادرة، حيث وافقت على تمديد تخفيضاتها الطوعية الحالية.

وأوضح البيان أنه بعد انتهاء الربع الأول، سيتم تدريجيًا إعادة حجم إنتاج النفط الذي تم خفضه من قبل دول "أوبك+" إلى الأسواق العالمية، وذلك بناءً على تقييم وضع السوق.

كما أعلنت روسيا أيضًا عن عزمها تعزيز خفضها الطوعي لإمدادات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مع تمديد هذا الإجراء حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.