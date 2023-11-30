اتفاق أوبك+.. السعودية تخفض إنتاج النفط مليون برميل وروسيا نصف مليون

قال مصدر في اجتماع أوبك+ لرويترز إن السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بموجب شروط "اتفاق أوبك+" اليوم الخميس، مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا.

أضاف المصدر أنه من المتوقع أيضا أن يسهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إن مجموعة أوبك+ المجتمعة اليوم الخميس لمناقشة مستويات إنتاج النفط في 2024 ربما تجتمع مجددا قبل نهاية العام.

وأضاف أن الجزائر وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا في يناير>