السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون في باكستان يواصلون التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

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ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

باكستان الانتخابات الرئاسية العاصمة الباكستانية إسلام أباد تصويت المصريين في الخارج الجمعة الأحد

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