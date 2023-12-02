السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد المصريين بالبحرين: أعداد غفيرة مهتمين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

علق الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج في البحرين، علي عملية تصويت المصريين بالخارج في  الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك أعداد غفيرة من المصريين بالبحرين مهتمين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الأمس.

وأضاف أن هناك عدد كبير من السيدات والأطفال متواجدين للمشاركة في العملية الانتخابية، موضحًا أن هناك عدد كبير من الزوار من الخبرة والدمام يتواجدون للإدلاء بصوتهم نظرًا لقرب المسافة.

وأشار إلى أن المصري في البحرين يتميز بالوعي والمصريين بالبحرين حريصين جدًا على المشاركة في اختيار من يقود مصر خلال الفترة القادمة، ويتواجدون بكثافة للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024 سي بي سي

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